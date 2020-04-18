На их лицевые счета направят по 15 тыс. тенге
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Акиматы субсидируют оплату комуслуг социально уязвимым гражданам на период карантина
Фото Жанары Каримовой

Казахстанцам, проживающим в регионах, где введен карантин, субсидируют оплату комуслуг, сообщает оперативный штаб. Однако это коснется только социально уязвимых категорий населения.

В частности, это инвалиды 1, 2, 3-х групп; семьи, воспитывающие детей-инвалидов; многодетные семьи; инвалиды и участники ВОВ и лица, приравненные к ним; семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка; пенсионеры с минимальной пенсией и менее; граждане, получающие АСП, в том числе одинокие пенсионеры.

Акимат направит на лицевые (абонентские) счета потребителей по 15 тыс. тенге в течение двух месяцев.

Чтобы получить эти деньги, необходимо подать заявку через информационные системы или call-центр в акимат с указанием ИИН, социального статуса и данных по лицевому счету.

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