Авиационные власти обещают помочь с трудоустройством сотрудникам Bek Air

Накануне Авиационная администрация Казахстана отозвала сертификаты эксплуатанта и летной годности воздушных судов АО «Бэк Эйр». В этой связи авиационные власти обещают помочь найти альтернативную работу высвободившимся сотрудникам компании.

«АО «Бек Эйр» согласно трудовому законодательству необходимо письменно уведомить своих сотрудников об изменении условий труда, выдать документы, подтверждающие их трудовую деятельность, а также осуществить компенсационные выплаты», - сообщили в комитете гражданской авиации.

При этом отмечается, что Авиационная администрация Казахстана и КГА «помогут найти освобождающимся сотрудникам АО «Бек Эйр» альтернативную работу».

«В ближайшие дни будет создан специальный сайт, где сотрудники авиакомпании могут зарегистрироваться для поиска работы», - уточнили в комитете.

Также сообщается, что в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте авиакомпания обязана вернуть деньги пассажирам за ранее выкупленные билеты.

Авиационная администрация отозвала сертификаты эксплуатанта и летной годности воздушных судов АО «Бек Эйр» в связи с тем, что не были устранены выявленные нарушения. У компании на это было полгода. Для получения сертификатов эксплуатанта и летной годности воздушных судов авиакомпании необходимо будет заново пройти полную процедуру сертификации.

Ранее Авиационная администрация Казахстана совместно с главной транспортной прокуратурой провела внеплановую проверку деятельности АО «Бек Эйр». По ее итогам были выявлены грубые нарушения законодательства, влияющие на безопасность полетов. Так, выяснилось, что авиакомпания не имела действующего контракта на поддержку от завода-изготовителя авиационных двигателей - Rolls Royce, и не владела сведениями о состоянии двигателей воздушных судов. Также проверка показала, что авиакомпания выдавала пилотам формальные сертификаты об окончании курса переподготовки по авиационной безопасности и перевозкам опасных грузов.

Результаты проверки были направлены в авиакомпанию. После получения письма авиакомпания Bek Air в течение 10 дней должна была предоставить в Авиационную администрацию план корректирующих действий по устранению всех нарушений. Сообщалось, что если нарушения не будут устранены в течение 6 месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности судов авиакомпании будут отозваны.

27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк Эйр по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. В катастрофе погибли 12 человек, не менее 50 получили травмы.