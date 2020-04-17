Авиационная администрация отозвала сертификат эксплуатанта Bek Air

Авиационная администрация Казахстана отозвала сертификаты эксплуатанта и летной годности воздушных судов АО «Бек Эйр», сообщил в пятницу Комитет гражданской авиации. У авиакомпании было полгода на устранение нарушений, выявленных в ходе внеплановой проверки.

«В связи с неисполнением АО «Бек Эйр» предписаний об устранении нарушений, внесенных АО «Авиационная администрация Казахстана», в соответствии с пунктом 5 статьи 12, подпунктом 10) пункта 2 статьи 16-9 Закона «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» отозван сертификат эксплуатанта АО „Бэк Эйр“», - сообщили в КГА.

Также были отозваны сертификаты летной годности всех 9 воздушных судов Fokker АО «Бек Эйр».

Здесь также отметили, что для получения сертификатов эксплуатанта и летной годности вышеуказанных воздушных судов авиакомпании необходимо будет заново пройти полную процедуру сертификации.

Ранее «Авиационная администрация Казахстана» совместно с Главной транспортной прокуратурой провела внеплановую проверку деятельности авиакомпании АО «Бек Эйр». По ее итогам были выявлены грубые нарушения законодательства, влияющие на безопасность полетов. Так, выяснилось, что авиакомпания не имела действующего контракта на поддержку от завода-изготовителя авиационных двигателей - Rolls Royce, и не владела сведениями о состоянии двигателей воздушных судов. Также проверка показала, что авиакомпания выдавала пилотам формальные сертификаты об окончании курса переподготовки по авиационной безопасности и перевозкам опасных грузов.

Результаты проверки были направлены в авиакомпанию. После получения письма авиакомпания Bek Air в течение 10 дней должна была предоставить в Авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений. Сообщалось, что если нарушения не будут устранены в течение 6 месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности судов авиакомпании будут отозваны.

27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк Эйр по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. В катастрофе погибли 12 человек, не менее 50 получили травмы.