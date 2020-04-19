В Казахстане подтверждено еще 15 случаев коронавируса

По ее данным, пять заболевших выявлено в Алматы, четыре - в Павлодарской области, три - в Карагандинской области, по одному - в столице, Атырауской и Жамбылской областях.

В Карагандинской облати все трое заболевших - жители Темиртау. 21-летняя и 49-летняя женщины находились на домашнем карантине. 36-летний мужчина ранее был госпитализирован в провизорный госпиталь, сообщила пресс-служба акимата региона. Всего в Карагандинской области зарегистрировано 93 случая заражения, 1 человек скончался, 12 человек выздоровели.

В Павлодарской области заболевшие - жители Экибастуза. Женщины 24 и 49 лет и двое детей в возрасте 6 и 10 лет. О возможных путях их заражения оперштаб не сообщает.

В Атырауской области коронавирус подтвержден у 34-летнего мужчины, который обратился в скорую помощь с симптомами ОРВИ.

Подробные сведения о других новых заболевших оперативный штаб пока не представил.

Всего за воскресенье в стране зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса, а с начала эпидемии - 1 676 случаев. 17 человек скончались, 400 выздоровели.