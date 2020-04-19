Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане не пройден – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев констатирует, что пик заболеваемости коронавирусом в стране пока не пройден.

«Количество заражённых COVID-19 в KZ растёт, но не в геометрической прогрессии. Это значит, принятые решения были своевременны. Но пик не пройден», - написал он в воскресенье вечером в Twitter.

Токаев попросил казахстанцев соблюдать карантин.

«Благодарю медиков, полицейских, военнослужащих, волонтеров. Важно обратить внимание на их безопасность», - написал он.

О том, что Казахстан достиг пика заболеваемости коронавирусом в минувший четверг заявила вице-министр здравоохрарения Лязат Актаева. В последние два дня число зараженных растет на примерно 5 процентов – это значительно ниже показателей середины недели, когда прирост превышал 10 процентов.

В Казахстане к этому моменту зарегистрировано 1 711 случаев коронавируса, 19 человек скончались, 401 выздоровел.

С 16 марта в стране действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. В большинстве регионов, включая крупнейшие города страны, введен карантин.