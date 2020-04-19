Он просит казахстанцев соблюдать карантин
  • 1998
Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане не пройден – Токаев
Фото Дулата Есназара

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев констатирует, что пик заболеваемости коронавирусом в стране пока не пройден.

«Количество заражённых COVID-19 в KZ растёт, но не в геометрической прогрессии. Это значит, принятые решения были своевременны. Но пик не пройден», - написал он в воскресенье вечером в Twitter.

Токаев попросил казахстанцев соблюдать карантин.

«Благодарю медиков, полицейских, военнослужащих, волонтеров. Важно обратить внимание на их безопасность», - написал он.

О том, что Казахстан достиг пика заболеваемости коронавирусом в минувший четверг заявила вице-министр здравоохрарения Лязат Актаева. В последние два дня число зараженных растет на примерно 5 процентов – это значительно ниже показателей середины недели, когда прирост превышал 10 процентов.

В Казахстане к этому моменту зарегистрировано 1 711 случаев коронавируса, 19 человек скончались, 401 выздоровел.

С 16 марта в стране действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. В большинстве регионов, включая крупнейшие города страны, введен карантин.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
С 20 апреля будет возобновлена работа предприятий промышленности и строительства
Новости
Госкомиссия утвердила перечень объектов, которые смогут работать после 20 апреля
Новости
В Павлодаре коронавирус подтвержден у жительницы, не покидавшей пределы города
Новости
Слова инфекциониста из Жамбылской области подтвердились – Минздрав
Новости
Послабление карантина: порядка 228 тысяч человек выйдут на работу с 20 апреля в столице и Алматы
Новости
В Актобе за продуктами теперь можно выйти один раз в три дня