Он также передаст ВОЗ респираторы и тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса
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Джек Ма пожертвует Всемирной организации здравоохранения 100 млн масок
Фото ТАСС

Основатель Alibaba, миллиардер Джек Ма пожертвует Всемирной организации здравоохранения 100 млн масок и другие средства защиты для борьбы с коронавирусом, сообщает ТАСС.

В заявлении предпринимателя, опубликованном во вторник в китайской социальной сети Weibo, сообщается, что также будут переданы 1 млн респираторов N95 и 1 млн тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса.

Фонды Джека Ма и компании Alibaba уже пожертвовали ВОЗ 2,2 млн масок, 20 тыс. защитных костюмов, 20 тыс. очков и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. С начала пандемии они оказали помощь в общей сложности 150 странам, в том числе Казахстану: 10 апреля в Алматы прибыли 500 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных костюмов, 50 тыс. медицинских перчаток, а также бесконтактные термометры. Сообщалось, что фонды также отправят в Казахстан экспресс-тесты на СOVID-19 и аппараты искусственной вентиляции легких.

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