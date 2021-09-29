США планируют запретить въезд в страну иностранцам, привитым не одобренными ВОЗ вакцинами

На прошлой неделе США объявили, что с ноября начнут пускать привитых туристов из всех стран. Сейчас въезд запрещен иностранцам, в течение 14 дней побывавшим в одной из стран Шенгенской зоны, Иране, Великобритании, Ирландии, Бразилии, ЮАР и Индии. По новым правилам, в самолете по направлению в США нужно будет показать сертификат о вакцинации и отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за три дня до вылета. Карантин для въезжающих не потребуется.

Вместе с тем рассматривается вопрос, чтобы пускать в страну только привитых одобренными ВОЗ вакцинами. Окончательное решение по этому поводу примут американские Центры по контролю и профилактике заболеваний. Если новые правила въезда будут приняты, это коснется не только тех, кто привился «Спутником V», но и индийским препаратом Covaxin.

Российский МИД, депутаты Госдумы и представители фонда прямых инвестиций в последние недели жалуются на то, что ВОЗ не спешит сертифицировать для применения вакцину «Спутник V», несмотря на то, что она была зарегистрирована первой в мире. Институт Гамалеи опередил западные фармкомпании, но российских производителей заподозрили в том, что они не провели всех надлежащих тестов. Процесс одобрения вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения идет с весны, сроки принятия решения несколько раз сдвигались, а в начале мая ВОЗ сообщила, что надеется оценить безопасность препарата в конце июня или в июле. 15 сентября ВОЗ заявила, что приостановила процесс сертификации российской вакцины после того, как одна из фабрик, где она производится, не прошла инспекцию организации, так как «эта фабрика не соответствует новым правилам "наилучшей практики производства"», заявлял тогда глава Панамериканской организации здравоохранения. По оценкам экспертов, чтобы устранить недостатки производства, России может понадобиться около полугода.