Сайт ВОЗ заблокирован полностью, поскольку Минформации не может закрывать доступ к отдельным страницам

Талгарским районным судом Алматинской области было постановлено заблокировать не весь сайт Всемирной организации здравоохранения, а одну страницу, однако, технически сделать это было невозможно, поэтому пришлось заблокировать весь сайт, ответило министерство информации и общественного развития Казахстана на запрос Власти. Сейчас ведомство обратилось в Талагрский районный суд и прокуратуру с предложением пересмотреть дело.
В ответе Мининформации говорится, что «на сегодняшний день в мире, в том числе и в Республике Казахстан, отсутствуют технические возможности ограничения доступа к конкретным страницам интернет-ресурсов, использующих шифрованный протокол передачи данных «HTTPS». По этой причине был заблокирован весь сайт, а не одна страница, как значилось в постановлении суда Талгарского района.
В конце ноября казахстанцы обнаружили, что в стране заблокирован сайт Всемирной организации здравоохранения. Оказалось, что 14 октября суд Талгарского района Алматинской области вынес решение о блокировке нескольких ресурсов, в том числе страницы на сайте ВОЗ, где был опубликован информационный бюллетень организации о суицидах.
Что касается разблокировки интернет-ресурса, то его собственник или представитель должен удалить противоправный материал и обратиться в министерство. «Мониторинг на предмет устранения контента, признанного ранее незаконным, проводится в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения. После подтверждения информации об устранении нарушений законодательства Республики Казахстан и удаления с интернет-ресурса противоправных материалов уполномоченный орган дает поручение операторам связи и (или) государственной технической службе об отмене предписания уполномоченного органа, снятии с ограничения и возобновлении доступа к интернет-ресурсу».
Подобное обращение от Всемирной организации здравоохранения в адрес министерства не поступало. Теперь министерство предлагает Талгарскому районному суду пересмотреть свой вердикт:
«Министерство, понимая репутационные и иные риски, связанные с ограничением доступа к сайту ВОЗ на территории Республики Казахстан, направило официальное письмо в адрес Талгарского районного суда Алматинской области и прокуратуры Талгарского района Алматинской области, инициировавшей судебный иск, с предложением рассмотреть вопрос о пересмотре указанного дела в части признания продукции, размещенной на интернет-ресурсе who.int, незаконной для последующего принятия соответствующих мер в рамках законодательства Республики Казахстан, направленных на снятие ограничения доступа к официальному сайту ВОЗ».
Казахстан вступил в ВОЗ в 1992 году и с тех пор организация оказывает техническую, экспертную и консультативную поддержку стране в области здравоохранения.
Министерство здравоохранения сообщило Власти, что сотрудники ведомства узнали о блокировке сайта ВОЗ из средств массовой информации, «в связи с чем не было возможности разобраться с этой ситуацией в досудебном порядке».
В ответе Минздрава говорится, что министерство совместно с заинтересованными государственными органами проводит работу по разрешению сложившейся ситуации, состоялись встречи с руководством ВОЗ и сотрудниками Странового офиса ВОЗ в Казахстане.