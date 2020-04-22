Казахстан занял 157-е место в рейтинге свободы прессы Репортеров без границ

Организация «Репортеры без границ» опубликовала новый рейтинг стран, в котором оценивалась свобода СМИ. Позиции Казахстана улучшились – страна поднялась со 158 на 157 место, набрав 54,11 баллов (в 2019 году – 52,82). На карте свободы прессы республика по-прежнему относится к странам, где ситуация со свободой прессы оценивается как «плохая».

Как отмечают «Репортеры без границ», после ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана в марте прошлого года он «продолжает оставаться «Лидером нации» и осуществлять высший контроль над будущим Казахстана».

«Президентские выборы в июне 2019 года, казалось, ознаменовали собой начало перехода к большей свободе выражения мнений: гражданское общество организовало беспрецедентные акции протеста, качество новостей в интернете улучшилось и их читают больше, а правительство пошло на небольшие уступки, чтобы предоставить кредиты некоторое доверие к его реформистскому дискурсу. Однако в то же время государство модернизирует свои методы репрессий и, в частности, усиливает контроль над интернетом, где сейчас широко распространено наблюдение, новостные сайты, социальные сети и службы обмена сообщениями теперь подвергаются более «эффективному» периодическому порезы, и блоггеры были заключены в тюрьму или заключены в психиатрические клиники. Настало время свернуть наследие цензуры», - указывают в организации.

Среди стран СНГ Казахстан в рейтинге опережают Узбекистан – 156-е место, Беларусь – 153-е место, Россия – 149-е место, Украина – 96-е место, Молдова – 91-е место, Кыргызстан – 82-е место, Армения – 61 место, Грузия – 60-е место, Литва – 28-е место, Латвия – 22-е место, Эстония – 14-е место.

Хуже, чем в Казахстане, обстоят дела со свободой прессы в Таджикистане – 161-е место, Азербайджане –168-е место и Туркменистане – 179-е место.

В пятерке лидеров рейтинга находятся Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды. При этом Дания поднялась на 3 строчку, а Нидерланды опустились на 5-ю.

Замыкают рейтинг Джибути, Китай, Эритрея, Туркменистан и Северная Корея. При этом в прошлогоднем рейтинге Туркменистан был на последней позиции.