Главный санитарный врач Алматы рассказал о поисках нулевого пациента

«В настоящее время окончательного заключения нет, но оно (расследование – прим. V) близится к завершению. Есть промежуточные итоги, есть подозрение на нулевой источник, от которого пошло заболевание. Мы в первую очередь смотрим на отделение по проведению различных диагностических процедур, таких как МРТ, КТ. И первые заболевшие были именно с этого отделения. А также медсестра, я не называю фамилии, которая сопровождала пациентов в это отделение. Есть гражданин Е., который тоже входит в предполагаемый круг источника инфекции, но у него дома были обследованы все 13 его прямых контактов, результаты оказались отрицательными. По самому медучреждению были выявлены нарушения, такие как работа по лечению инфекционных больных без разрешения, то есть, они не входили в перечень тех медорганизаций, которые должны это проводить. В приемном покое был открыт изолятор, также без уведомления госслужб на 5 коек. Это больные с тяжелыми случаями пневмонии, ОРВИ – также есть обзор видеонаблюдения, где сотрудники ходят по всем зонам, то есть, даже без необходимых средств защиты. Естественно, все это привело к перезаражению как персонала, так и пациентов. В настоящее время произведено разобщение, я думаю, что после этих карантинных и мер по разобщению, заболеваемость по данному медучреждению пойдет на спад», — заключил Жандарбек Бекшин.