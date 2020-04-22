Число случаев коронавируса в Алматы превысило 700

Вечером в среду в Казахстане зарегистрировано 23 новых случая коронавируса: 21 в Алматы, по одному - в Карагандинской и Туркестанской областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего за среду к этом моменту в стране зарегистрировано 75 новых случаев COVID-19, почти половина - 36 случаев - в Алматы.

На крупнейший город Казахстана приходится треть всех зарегистрированных в Казахстане случаев коронавируса - 714. Пять пациентов скончались, 88 человек выздоровели.

В целом в Казахстане число подтвержденных официально случаев коронавируса выросло до 2 070, скончались 19 человек, выздоровели 505.