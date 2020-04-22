Еще 65 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

Вечером в среду в Казахстане зарегистрировано еще 65 новых случаев коронавируса: 28 - в Шымкенте, 18 - в Алматы, 6 - в Кызылординской области, 4 - в Западно-Казахстанской области, по 2 - в Мангистауской и Туркестанской областях, по одному - в столице, Жамбылской, Костанайской и Павлодарской областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

В Шымкенте все 28 заболевших - контактные и ранее уже были госпитализированы в карантинный стационар, сообщил оперативный штаб. Всего в Шымкенте 131 случай коронавируса, 3 человека скончались, 17 выздоровели. Распространение инфекции в городе ускорилось в последние несколько дней.

В Мангистауской области заболевшие ранее контактировали с зараженным коронавирусом и были госпитализированы в карантинный стационар, им 21 и 73 года, сообщил оперативный штаб. Всего в регионе 18 зарегистрированных случаев коронавируса (один из самых низких показателей в стране), 4 человека выздоровели.

В Павлодарской области заболевший - 50-летний житель Экибастуза, который самостоятельно обратился "с жалобой на плохое самочувствие, повышенную температуру, в связи с чем был госпитализирован", информирует оперштаб. Ему установили диагноз "пневмония", а затем подтвердился его тест на коронавирус. Круг контактных лиц заболевшего устанавливается. В Павлодарской области подтверждено 38 случаев COVID-19, один человек скончался, один выздоровел.

В городе Житикаре Костанайской области коронавирус подтвержден у 46-летней женщины - близкой контактной одного из ранее заболевших. В регионе к этому моменту выявлено 35 случаев коронавируса, 1 человек скончался, 1 выздоровел.

В Восточно-Казахстанской области COVID-19 подтвержден у 49-летнего жителя Усть-Каменогорска, близкого контактного ранее заболевшего, сообщил оперштаб. В регионе зарегистрировано 12 случаев коронавируса (самый низкий показатель в стране), 1 человек скончался, 5 человек выздоровели.

Подробной информации о других новых случаях пока нет.

В целом за день в Казахстане выявлено 140 новых заболевших - прирост сохраняется на уровне предыдущих дней и составляет около 8%.

При этом лидером прироста остается Алматы - в крупнейшем городе Казахстана за день выявлено 54 новых заболевших, в Шымкенте - 28, в столице - 11. Новые случаи в этот день выявлены в 13 из 17 регионов страны.

Всего с начала эпидемии в Казахстане зарегистрировано 2 135 случаев коронавируса, 19 человек скончалось, 515 выздоровело.