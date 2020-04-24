Президент поздравил с началом месяца Рамазан
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Токаев призвал казахстанцев следовать рекомендациям ДУМК
фото Данияра Мусирова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан, сообщает Акорда.

«Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю всех мусульман страны с началом священного месяца Рамазан! Для миллионов людей во всем мире Рамазан неразрывно связан с духовным развитием, обновлением, созиданием. Рамазан всегда был временем взаимной поддержки, солидарности, доброты и милосердия. В эти дни принято совершать добрые дела, помогать близким и всем, кто в этом нуждается», - отмечается в поздравлении с пожеланиями «всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и счастья».

Токаев выразил сожаление, что в этом году священный месяц приходится на период чрезвычайного положения. В этой связи он призвал «всех верующих следовать рекомендациям Духовного управления мусульман Казахстана, показать свою ответственность и единство в борьбе с пандемией».

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