Правительству Казахстана предложили ряд мер по поддержке крупного бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов сообщил, что правительству предложен для рассмотрения ряд мер по поддержке крупного бизнеса, который пострадал не меньше, чем МСБ.

«К нам начали поступать обращения от субъектов крупного бизнеса. Они бьют тревогу в связи с большим финансовым давлением по кредитным, налоговым и зарплатным обязательствам и просят помощи у государства. До этого все меры поддержки фактически адресовались субъектам малого и среднего предпринимательства. Так, именно они оказались в числе первых пострадавших от ограничений, принятых в рамках карантина», - написал Журсунов в Facebook.

Однако, по его словам, крупный бизнес пострадал не меньше.

«Значительная часть крупного бизнеса ориентирована на экспорт. И сейчас он находится под давлением глобальных экономических трендов, как снижение мировых цен и падение потребления. Существенным барьером для развития экспортного потенциала является проблема возврата превышения НДС экспортоориентированным предприятиям», - пояснил он.

Бизнес-обмудсмен считает, что поддержка крупного бизнеса даст возможность не только сохранить предприятия на плаву в настоящий момент, но и сохранить экономику после окончания кризисного периода.

«Мы вышли с инициативой в правительство о том, что надо начинать меры поддержки для больших системообразующих предприятий. Нами предложена возможность пересмотра налоговых норм в части распространения норм Налогового кодекса по упрощенному возврату превышения НДС на все субъекты крупного бизнеса, а также увеличить предел для возврата до 90%.Также предложили предусмотреть меры для поддержки крупного бизнеса по приостановлению проведения ограничительных мер (за исключением проверок по возврату превышения НДС) и проверок по трансфертному ценообразованию, а также переноса сроков сдачи отчетности по трансфертному ценообразованию, проводимых органами государственных доходов», - перечислил Журсунов представленные в правительство предложения.

Кроме этого, он считает, что целесообразно было бы предусмотреть снижение налоговой нагрузки по фонду оплаты труда в зависимости от снижения размера дохода и/или падения объема оборотов по НДС.

«Например, корреляция падения объема оборотов НДС в градации 30% - 50% - 80% с соответствующим снижением налоговой нагрузки на фонд оплаты труда», - пояснил он.

Также правительство предложено для снижения административной нагрузки на предпринимателей рассмотреть следующие меры поддержки: отсрочка до 31 декабря 2020 года сроков представления сертификатов резидентства, выданных за налоговый период 2019 года, нерезидентами налоговым агентам и, соответственно, налоговыми агентами – в налоговые органы, для правомерного применения международных Конвенций об избежании двойного налогообложения; введение до конца года порядка самостоятельного автоматического применения порядка снижения ставок налога на добычу полезных ископаемых для низкорентабельных месторождений; перенос срока повсеместного внедрения сопроводительных накладных на товары с 1 июля 2020 года до 1 января 2022 года; представление отсрочки и/или рассрочки по уплате налогов без требования банковской гарантии в связи со сложностью ее получения.

«Со своей стороны считаю, что принятие предложенных мер даст возможность предпринимателям ощутить государственную поддержку, что позволит преодолеть сложившиеся финансовые обстоятельства и сохранить рабочие места», - заключил он.