В столице Оперативный штаб будет выдавать разрешение на посещение дачных участков

Бахтияр Макен сказал, что в Оперативный штаб города поступает очень много заявок от жителей дачных поселков, которые просят допуск на проезд на дачные участки.

«Оперативный штаб будет решать точено, для того, чтобы обеспечить каждому обращающемуся гражданину допуск на дачный участок. Помимо этого, к нам обращаются многие сельхозпроизводители, которые заезжают в город и обслуживаются многими компаниями, им тоже необходим определенный допуск, мы тоже эту работу провели и дали допуск для всех товаропроизводителей, потому что мы граничим и с Акмолинской, и с Павлодарской областями, там уже начались весенне-полевые работы. Граждане сейчас обращаются с просьбой открывать магазины, которые торгуют именно растениями, чтобы люди могли высаживать деревья и другие растения. Допуск на работу этих магазинов мы хотим осуществить на этой неделе», — пообещал замакима столицы.