В Алматы скончался восьмой пациент с коронавирусом

Еще один пациент, зараженный коронавирусом, скончался в Алматы, сообщил оперативный штаб республики.

Пациенту было 75 лет. По данным управления общественного здравоохранения, пациент был госпитализирован в инфекционный стационар с диагнозом Covid-19 12 апреля.

«Имелись сопутствующие заболевания такие как ИБС, артериальная гипертония, аневризм передней мозговой артерии, хронический пиелонефрит, двусторонняя пневмония», - говорится в сообщении.

После госпитализации пациент «находился в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции лёгких».

Таким образом, в Алматы скончалось 8 пациентов с коронавирусом, в Казахстане - 24. За пятницу оперативный штаб сообщил о четырех смертях пациентов, при этом двое из них умерли накануне вечером.