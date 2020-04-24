Авиакомпания Air Astana не будет выходить на IPO в 2020 году, сроки могут быть перенесены на следующий год, такое решение принято из-за негативного влияния коронавируса на рынки, сообщил в пятницу управляющий директор по логистике и международному сотрудничеству АО «ФНБ «Самрук-Казына» Канат Алпысбаев.

«Мы видим насколько упали рынки и котировки аналогичных компаний в мире (из-за коронавируса - V.). Соответственно, сейчас выходить на таком рынке нет смысла. Я думаю, что в этом году выйти на IPO Air Astana будет невозможно. Мы будем рассматривать, наверное, 2021 год при наличии спроса и тех рыночных предложений, которые необходимы для успешного выхода компании», - сказал Алпысбаев на брифинге.

Он подчеркнул, что необходимо смотреть на восстановление рынков.

Air Astana – национальный перевозчик Казахстана, которым поровну владеют фонд «Самрук Казына» и британская BAE System. Детали IPO авиакомпании не озвучивались.