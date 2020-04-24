Назарбаев считает, что уже сейчас нужно запускать программу восстановления экономики и посткризисного развития

Нурсултан Назарбаев в режиме видеоконференцсвязи провел заседание Совета безопасности, на котором были рассмотрены стратегические вопросы борьбы с эпидемией коронавируса, восстановления экономики и посткризисного развития страны. Глава Совбеза подчеркнул, что средства Национального фонда в очередной раз спасут страну, но их надо использовать экономно, и уже сейчас необходимо запускать программу восстановления экономики.

Назарбаев отметил, что последствия коронавируса влияют на жизненно важные системы мировой экономики, в этом квартале эксперты Международного валютного фонда прогнозируют одновременно пик пандемии и экономического кризиса, при этом «ожидается, что это будет самый глубокий спад промышленного производства со времен Второй мировой войны». В ближайшее время все государства мира будут сталкиваться с непростыми испытаниями, и Казахстан не является исключением.

«20 апреля, впервые в истории, цена на нефть ушла в минус. Мировые рынки разбалансированы. Прогнозируется, что за пандемией и всеобщим спадом производства последует глобальный финансовый кризис. Следующим этапом может стать мировой продовольственный кризис. Это вызовет напряженность и конфликты», - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что для успешного преодоления сложного периода решающее значение будут иметь своевременные и выверенные действия, предпринимаемые Казахстаном уже сегодня. Глава Совбеза считает, что президентом и премьер-министром приняты все необходимые антикризисные решения, но считает, что уже сейчас нужно «смотреть на несколько шагов дальше», потому как «мир уже не будет прежним».

«В нашей истории кризисы случались неоднократно. Но этот – особенный. Мы делаем все возможное, чтобы государственную поддержку ощутил каждый казахстанец», - пообещал первый президент Казахстана.

Говоря об изменениях, ожидаемых во всех сферах государства и общества, Назарбаев указал, что в первую очередь страны пересматривают свои экономические стратегии, и здесь «приоритетом будет самодостаточность, расчет на собственные ресурсы, надежность производственных и финансовых цепочек». Кроме этого, сформируются новые отраслевые приоритеты, неэффективные сектора исчезнут, а другие «окажутся лидерами, будут двигать экономику и давать работу людям».

«Все масштабные кризисы связаны с циклической сменой технологического и экономического миропорядка. И сейчас происходит слом старой модели», - добавил он.

Назарбаев уверен, что Казахстан обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы преодолеть глобальные вызовы. При этом, как всегда, страну спасут накопленные средства Нацфонда, но их нужно тратить экономно.

«Предыдущие годы мы вели серьезную работу, чтобы снизить зависимость от сырьевых ресурсов. Поэтому были разработаны все основные программы развития – индустриализации, малого и среднего бизнеса, инфраструктуры, агропромышленного комплекса, социальные программы. Под них выделялись большие ресурсы. Мы накопили значительный объем средств в Национальном фонде. Он сейчас спасает страну в период кризиса, и не в первый раз. Но он не беспредельный, надо его использовать экономно и в крайних случаях», - сказал он.

Назарбаев подчеркивает: в первую очередь Казахстану нужно реализовать комплекс антикризисных мер, «проконтролировать каждый тенге, чтобы вся поддержка оперативно дошла до бизнеса и населения».

«Уже сейчас необходимо запускать программу восстановления экономики и посткризисного развития. Определить направления для наших базовых отраслей, экономики будущего, развития городов и сел, социальной сферы, финансовой системы», - отметил он.

Он также указал на необходимость обеспечения эффективной работы на всех уровнях государственного управления для реализации антикризисных мер.

«Настала пора посмотреть на Казахстан, как на эффективную корпорацию, которая должна управляться из единого центра по четкому плану, как стратегическому, так и операционному. Всем госуправленцам, от сельского акима до члена Правительства, нужно перестроить свою работу, добиваться конкретных результатов. Стране требуются решительные менеджеры, готовые принимать необходимые меры, чтобы обеспечить восстановление экономики, снижение безработицы, снабжение населения продовольствием и всем необходимым», - сказал первый президент Казахстана.

Также глава Совбеза подчеркнул, что своевременное формирование нового видения развития страны после кризиса 2020 года позволит не только выжить, но и получить преимущества и выгоды для всего государства. Он уверен, что «мы победим и этот кризис», но предупредил: акимы, министры несут персональную ответственность, а правительство должно обеспечить контроль за эффективной реализацией всех госпрограмм и антикризисных мероприятий.

«Обращаюсь ко всему нашему народу – поддержать принимаемые меры, проявить единство, сплоченность и дисциплину. Все, что делается, делается во благо казахстанцев», - заключил Назарбаев.