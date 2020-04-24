За сегодняшний день выписаны из больниц 42 человека
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Число выздоровевших от коронавируса казахстанцев превысило 600
Иллюстративное фото акимата Алматы

За сегодняшний день из больниц выписаны 42 человека, проходившие лечение от коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав. Общее число выздоровевших казахстанцев достигло 602.

В Кызылординской области выписаны 19 человек, в Акмолинской области – 8 человек, в столице – 4 человека, в Атырауской и Карагандинской областях – по 4 человека, Алматы – 2, в Павлодарской области – 1.

В целом к этому моменту в столице выздоровели 211 человек, в Алматы – 90, в Кызылординской области – 65, в Атырауской области – 35, в Карагандинской области – 34, в Акмолинской области – 28, в Павлодарской области – 2.

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