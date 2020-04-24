Число выздоровевших от коронавируса казахстанцев превысило 600

За сегодняшний день из больниц выписаны 42 человека, проходившие лечение от коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав. Общее число выздоровевших казахстанцев достигло 602.

В Кызылординской области выписаны 19 человек, в Акмолинской области – 8 человек, в столице – 4 человека, в Атырауской и Карагандинской областях – по 4 человека, Алматы – 2, в Павлодарской области – 1.

В целом к этому моменту в столице выздоровели 211 человек, в Алматы – 90, в Кызылординской области – 65, в Атырауской области – 35, в Карагандинской области – 34, в Акмолинской области – 28, в Павлодарской области – 2.