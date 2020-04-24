365 тыс. тонн продукции закупит Казахстан в стабфонды

Казахстан намерен закупить у фермеров под будущий урожай 365 тонн продукции, входящей в перечень социально значимых товаров, на сумму 24,5 млрд тенге, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый заместитель министра сельского хозяйства Айдархан Сапаров.

«Финансирование будет направлено на все категории сельхозтоваропроизводителей, в особенности на мелких и средних производителей с посевной площадью от 500 га и выше. Будет профинансировано приобретение 365 тыс. тонн продукции – это пшеница мягкая, ячмень, гречиха, масличные культуры – подсолнечник, лен, рапс. Это сырье для производства продуктов, входящих в перечень социально значимых продтоваров. Общая сумма необходимых бюджетных средств на форвардный закуп составит 24,5 млрд тенге», - рассказал Сапаров.

Он отметил, что финансирование будет осуществляться на основе предоплаты. Например, по пшенице предоплата будет равна 50 тыс. тенге за тонну, которые будут оплачиваться сейчас, а оставшаяся сумма будет рассчитываться на основании рыночных цен, которые сформируются осенью.

«В качестве обеспечения будут приниматься гарантии как банков второго уровня, так и социально-предпринимательских корпораций. Это позволит решить проблему недостатка ликвидных залогов у фермеров», - отметил первый вице-министр.

Заявки от сельхозпроизводителей на участие в форвардном закупе, по его словам, будут приниматься «Продкорпорацией» и утверждаться местными исполнительными органами. В итоге выделенные средства позволят провести сельхозработы на площади 4 млн га или 20% общей посевной площади.