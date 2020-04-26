В мире от последствий коронавируса скончалось более 200 тысяч человек

Минувшей ночью число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

К этому моменту во всем мире от последствий COVID-19 скончалось 202 846 человек. Заразались им 2 896 746 человек, полностью поправились - 816 685 человек.

Больше всего заболевших и скончавшихся от коронавируса в США. В стране подтверждено более 938 тыс. случаев коронавируса, умерли 53,8 тыс. человек.

Первые случаи коронавируса были зарегистрированы в центральном Китае в конце 2019 года. Во второй половине января 2020-го первые случаи коронавируса были подтверждены за пределами материкового Китая. COVID-19 начал стремительно распространяться после вспышек во второй половине февраля в Италии, Иране и Южной Корее.

В Казахстане первые случаи коронавируса были официально подтверждены 13 марта. К этому моменту в стране зарегистрирован 2 601 случай заражения, 25 человек скончались, 646 выздоровели.