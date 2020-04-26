В женской колонии в Жаугашты выявлен случай заражения коронавирусом

В женской колонии ЛА 155-4 в поселке Жаугашты Алматинской области коронавирусную инфекцию обнаружили у беременной заключенной. Эту информацию корреспонденту Vласти подтвердил пресс-секретарь министерства здравоохранения Диас Ахметшарип со ссылкой на управление здравоохранения Алматинской области. Отбывающие наказание в колонии считают, что учреждение не подготовлено к карантину.

По словам Ахметшарипа, заключенная сейчас изолирована в стационаре.

«В отдельно стоящем здании на расстоянии 300 метров расположен дом ребёнка, где с 1 апреля карантин. Находятся 18 малышей и 18 мам. Также 1 врач нач.медицинской службы и 6 мед.сестер. В данный момент туда прибыли сотрудники ККБТУ и мед.работники для обследования контактных на КВИ», - говорится в сообщении облздрава.

Глава общественного фонда «Ұлағатты жанұя» Марианна Гурина рассказала Vласти по телефону, что женщины, отбывающие наказание в колонии, обратились к ней вчера вечером.

«Они позвонили вчера и сказали, что что-то происходит, они не могут понять, что случилось, но похоже, что та женщина, которая была беременна и у нее была угроза выкидыша – ее трижды возили на волю в больницу, она заражена коронавирусом. К ней ходила одна из мам, у которой трехмесячный ребенок. В принципе, они все к ней ходили и что-то приносили, беспокоились о ее здоровье до того, как был обнаружен вирус. Одна мама прямо дружила с ней, у нее трехмесячный ребенок. И этот ребенок был вчера с температурой 38 с лишним. И поэтому женщины к ночи были в истерике. Они сказали, наши же дети тоже рядом, - рассказала Гурина. – Я написала сообщение Аружан (Саин, детскому омбудсмену – V), она отправила это министру здравоохранения и главному санитарному врачу. Сегодня женщину вывезли».

Как сообщила Vласти на условиях анонимности женщина, находящаяся на связи с заключенными учреждения, на этой неделе всех заключенных закрыли на карантин в отрядах. «На этой неделе всех поотрядно закрыли, а передачи закрыли с 16 марта, я ещё успела 14 съездить на свидание», - сообщила она. По ее словам, заключенные сообщают о срочно введенных карантинных мерах, однако их причин администрация не объясняет. «У беременной женщины брали трижды анализы, никто ничего не говорит. Загнали туда (на территорию учреждения – V) машины сразу, технику, обрабатывают. Никого никуда не выпускают. В столовую они ходят по три человека с начальником отряда, на весь отряд забирают еду. Кто работал в столовой, их, получается, всех закрыли и не выпускают тоже никуда», - сообщила женщина.

Заключенная из ЛА 155-4 на условиях анонимности также сообщила Vласти по телефону, что изначально с 16 марта карантин не был введен в колонии.

«То есть у нас был свободный вход, передвижение, у нас имеется детгородок, начальник санчасти срочно лег в санчасть. С самого начала, когда приказы начали спускаться. Начальник учреждения прокомментировал: что вы тут шум устраиваете? Я вас вообще должен по отрядам разогнать, вы должны там сидеть. Мы ему объяснили: вы не имеете право разогнать, потому что, у нас элементарно нет туалетов в отрядах. У нас свои два здания, там четыре отряда, один общий туалет. Это 200 человек в постоянном контакте. Плюс детгородок был в постоянном контакте», - сообщила заключенная. По ее словам, столовая также оказалась не готова к введению жесткого карантина. «Людей не хватает, сейчас первый день положение тяжелое, каши сегодня не хватило. Но все молчат. Но вы же понимаете, когда закрытая масса такая сидит – все равно начнутся драки, взрывы», - говорит она.

По ее словам, беременную женщину, у которой позднее выявили коронавирус, привезли этапом около двух недель назад, когда этапы были уже закрыты. «У нее схватки были, ее вывезли в ГРЭС, взяли какие-то анализы. И привезли. Тут анализ подтверждается. Приехали люди в скафандрах, эпидемиологи, два человека. Фельдшер их запустила. В итоге взяли повторные анализы. Вчера говорят: учение, зайдите все по отрядам. Они все перепуганы, просто давай нас всех выгонять. Только закрылись рабочие точки вроде хозяйственного двора. Мы, получается, все это время, когда государство ввело карантин, были все в контакте. Хотя допускать этого нельзя ни в коем случае, - говорит она. - Администрация должна была находиться на положении казармы, они должны были находиться здесь. Казарму они устраивают только сейчас. Подошли к нам, забрали пустые койко-места. Только сейчас это вводится экстренно. С этой девушкой контактировала в принципе вся зона». По словам заключенной, в колонии ЛА 155-4 находится более 360 женщин.

Детский и взрослый врач, по словам заключенной, всего один на всю колонию. Это Vласти подтвердила и Марианна Гурина: «Байрам Салиевич (Асламов - V) – он единственный врач, и детский, и взрослый. Врач один, и когда был разговор, что у нее подозрение на коронавирус, он ходил к женщинам в дом ребенка». По словам общественницы, если он, как контактный, уйдет на 14-дневный карантин, то лечить женщин будет больше некому. Корреспондент Vласти дозвонился Асламову по телефону, однако он отказался дать комментарий и попросил выслать письменный запрос.

Vласть обратилась в пресс-службу МВД, чтобы уточнить, действительно ли зараженную коронавирусом заключенную этапировали в колонию уже после введения карантина. В пресс-службе ведомства не ответили на запрос.