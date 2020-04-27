Число заразившихся в мире коронавирусом приблизилось к 3 млн

В США общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 965 435, число жертв достигло 54 856, выздоровели 106 985 человек.

Вместе с тем в США все новые штаты ослабляют карантинные меры, сообщает Русская служба ВВС. В частности, на этой неделе на частичное ослабление карантина пошли Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина. В Колорадо с пятницы открываются парикмахерские и тату-салоны, в Теннеси в понедельник возобновят работу рестораны, а в Монтане в воскресенье снова можно будет посещать церкви, но с соблюдением условий социального дистанцирования. В Арканзасе, Айове и Небраске жителям не запрещается покидать дома. Однако координатор Белого дома по борьбе с эпидемией коронавируса в США доктор Дебора Биркс заявила, что часть карантинных мер сохранится в стране на ближайшие несколько месяцев: «Социальное дистанцирование останется с нами все лето, по мере того, как мы будем проходить различные стадии [возвращения к нормальной жизни] - чтобы мы не создавали друг для друга проблем». В минувшую субботу в интервью Fox News Биркс говорила, что новые случаи инфицирования и летальные исходы от коронавируса существенно снизятся в стране к концу мая.

В Испании число заболевших достигло 226 629, умерли 23 190; в Италии заболели 197 675 человек, скончались 26 644; во Франции число случаев заражения 162 220, число летальных исходов – 22 890; в Германии – 157 770 заразившихся и 5 976 умерших; в Великобритании заразились 154 037 человек, скончались 20 794; в Турции – 110 130 случаев заражения и 2 805 летальных случаев.

Отметим, что в Италии темпы передачи инфекции и число летальных случаев снижаются ежедневно. Поэтому решено с 4 мая частично отменить некоторые ограничения в стране. В частности, бары и рестораны смогут продавать еду на вынос – сейчас им разрешено только доставлять заказы на дом; итальянцам будет разрешено ездить из города в город в пределах одной провинции, будет разрешено навещать родственников, но небольшими группами и только в защитных масках. В Италии также откроются парки, но в них будет запрещено собираться вместе большому количеству людей. Меры социального дистанцирования в стране также сохранятся еще в течение нескольких месяцев, а церковные службы будут по-прежнему запрещены.

Между тем в Германии с понедельника, 27 апреля, ношение масок станет обязательным во время посещения магазинов и пользования общественным транспортом. Стране удается успешнее других справляться с распространением коронавируса. Представитель министерства иностранных дел страны Андреас Микаэлис объясняет это «везением» и решением иметь запас «лишних» коек в реанимации в больницах: «Это действительно наследие нашей системы здравоохранения, это практически ее главный принцип. Многие эксперты критиковали нас за эти лишние койки и лишние расходы. Но теперь жители Германии могут сказать, что они очень даже рады, что все эти годы финансировали дополнительные больничные места». По словам Микаэлиса, в Германии 40 тыс. мест в отделениях реанимации, 30 тыс. из которых могут работать с аппаратами ИВЛ.

В Иране заразились в общей сложности 90 481 человек, умерли – 5 710; в Китае общее число случаев заражения составляет 83 911, умерли 4 636 человек. В России общее число инфицированных уже достигло 80 949, из них умерли 747 человек.

На первом месте среди стран Европы по числу выздоровевших находится Испания – 117 727 человек. Германия, которая была лидером, теперь на втором месте – здесь 112 000 выздоровевших. В Италии выздоровели 64 928 человек, во Франции – 45 681, в Турции – 29 140, в Великобритании – 778 человек. В Иране выздоровели 69 657 заболевших, России – 6 767.

В Казахстане к этому моменту 2717 случаев заражения, 25 летальных случаев и 682 выздоровевших.