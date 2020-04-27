Развитие медицины получит масштабную господдержку
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Увеличить количество проводимых тестов на коронавирус до 25 тыс. в сутки поручил Токаев
Фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Vласть

Производство отечественных тест-систем на коронавирус необходимо вывести на промышленный уровень, и в целом, довести количество исследований в сутки до 25 тыс.. Такое поручение дал в понедельник президент Касым-Жомарт Токаев в своем заявлении, опубликованном на сайте Акорды. Он также поручил проанализировать ситуацию по заболеваемости медиков и привлечь к ответственности должностных лиц.

«Перед министерством здравоохранения стоит задача увеличить объемы тестирования минимум до 20-25 тыс. исследований в сутки, что соответствует ведущим международным стандартам. Правительству поручается в кратчайшие сроки вывести производство отечественных тест-систем на промышленный уровень», - поручил Токаев, отметив, что необходимо принять меры по использованию имеющихся мощностей для производства иммунобиологических препаратов.

Он также подчеркнул, что когда рецептура вакцины будет доступна, Казахстан не должен зависеть от ее поставок из-за рубежа.

«В посткризисный период мы уделим приоритетное внимание развитию медицины. Эта сфера получит масштабную государственную поддержку», - пообещал президент.

В этой связи он поручил правительству внести в проект нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения практические предложения по улучшению системы охраны здоровья населения. И выразил надежду, что парламент примет Кодекс до конца сессии (она заканчивается 30 июня - V).

«К большому сожалению, в некоторых регионах, прежде всего, в Алматы коронавирусом заразилось большое количество врачей и медицинских работников. Принимаются меры для обеспечения безопасности медицинского персонала. Следует тщательно проанализировать причины, определить ответственность должностных лиц, не допустить повторения такой ситуации», - также заявил глава государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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