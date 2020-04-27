В Казахстане будет создан Институт по мелиорации

Глава ведомства Магзум Мирзагалиев, признавая, что в стране не хватает «специалистов водников», сообщил, что этот вопрос сейчас обсуждается с министерством образования и науки.

«И у нас есть уже предварительная договоренность о том, что на базе Таразского государственного университета будет создан Институт по мелиорации, который будет целенаправленно готовить специалистов водной отрасли», - проинформировал министр.

Кроме этого, ведомство намерено внедрить общественный контроль за расходованием средств, выделяемых на строительство и модернизацию гидротехнических сооружений и ирригационных систем в стране.

«Не секрет, что, к сожалению, за последние годы водную отрасль сотрясали различные скандалы и одна из самых уважаемых профессий, ее имидж, раз мы говорим на тему воды, подмочен. Имидж нужно восстанавливать и один из путей, который мы видим – внедрять общественный контроль, - сказал Мирзагалиев. - Нам будет проще и мне будет легче контролировать, если общественность будет вовлечена в этот процесс. Если на местах будет контроль со стороны населения, то и работы будут вестись более качественно и в срок».

Также в Казахстане рассматривают вопрос строительства водохранилищ с функцией улавливания паводковых вод. Такие водохранилища, по словам министра экологии, могут появиться на юге страны.

«По югу мы полностью зависим от трансграничного стока. Сейчас рассматривается возможность строительства двух водохранилищ (для улавливания паводковых вод – V), пока это на стадии изучения, Караозек и Кумискеткен. Если наши изучения покажут, что водохранилища будут иметь необходимый сток, то мы, несомненно, их построим. Это тоже даст, естественно, больше гарантий для кызылординских сельхозтоваропроизводителей», - сказал Мирзагалиев.