Госкомиссия определилась с поэтапным ослаблением карантина в столице, Алматы и регионах

Под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина состоялось очередное заседание государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, на котором был утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 27 апреля возобновят работу во всех регионах, а в Шымкенте – с 1 мая – с сохранением жестких санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте главы правительства.

В этот перечень вошли промышленные предприятия, компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины, организации в сферах транспорта, складирования, сервиса сельскохозяйственного назначения, обслуживания автотранспорта и некоторых видов сферы услуг, банки и организации финансового сектора.

Кроме того, в рамках второго этапа снятия ограничительных мер в столице возобновляется работа организаций финансового и страхового секторов, крупных магазинов электробытовой техники, а также по продаже товаров для дачного сезона.

В Алматы же начнут работу организации в сфере транспорта и складирования, информационно-коммуникационных технологий, финансового и страхового секторов, а также сферы сервисных услуг (СТО, шиномонтаж, ремонт бытовой и оргтехники).

Также акимам областей, столицы, Алматы и Шымкента поручено обеспечить с 27 апреля доступ населения к дворовым площадкам и дачным массивам согласно правилам, выработанным региональными штабами.

Принято решение о возобновлении с 1 мая авиасообщения между столицей и Алматы, при этом частота полетов на первоначальном этапе составит 4 рейса в день, а рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.

«Отдельно хочу обратить особое внимание акимов на качественную санитарную обработку общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и, в целом, обеспечить жесткий контроль и строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», - сказал Мамин.