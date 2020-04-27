Свыше 16 тыс. казахстанцев задержаны за нарушение режима ЧП – Абаев

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил, что за нарушение режима ЧП за весь период было задержано свыше 16 тыс. казахстанцев, более 12 тыс. привлечены к ответственности.

«С 16 марта за нарушение режима чрезвычайного положения задержаны более 16 тыс. граждан, из них более 12 тыс. привлечены к административной ответственности, более 4 тыс. материалов находятся в производстве судов», - проинформировал Абаев в ходе онлайн-брифинга.

МВД также ведется работа по установлению и нахождению контактных лиц, напомнил министр. По его информации, по запросам органов здравоохранения полиция установила местонахождение более 6,5 тыс. человек.

«В настоящее время поисковые мероприятия ведутся лишь по семи лицам», - уточнил Абаев.