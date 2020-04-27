Справка о результатах теста на коронавирус для пассажиров самолетов будет действительна неделю

Справка о результатах теста на коронавирус для пассажиров самолетов будет действительна в течение 7 дней, сообщило министерство индустрии и инфраструктурного развития, курирующее авиацию.

По данным ведомства, справки будут нужны всем пассажирам, так же, как и средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Перед посадкой пассажирам будут измерять температуру, аэропорты и воздушные суда планируется усиленно дезинфицировать.

«По требованиям санитарной безопасности рейсы будут выполняться без предоставления бортового питания», - говорится в сообщении.

По решению госкомиссии по ЧП с 1 мая возобновятся полеты между столицей и Алматы. Ежедневно будут выполняться четыре рейса: два рейса – Air Astana, по одному – Fly Arystan и SCAT.

«В дальнейшем, в случае улучшения [эпидемиологической] ситуации будет рассматриваться вопрос увеличения количества рейсов и емкости воздушных судов», - напомнило ведомство.

Авиасообщение в стране было остановлено в конце марта.