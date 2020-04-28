Трамп заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране улучшается, пишет РБК .

«Все части страны в хорошей форме, во всех отношениях становится лучше», - заявил он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что число случаев заболевания в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Детройте, Бостоне и Хьюстоне сокращается, ситуация в Вашингтоне, Денвере, Сиэтле, Индианаполисе, Сент-Луисе стабильна, и число зараженных также снижается.

Он также заявил, что федеральные власти США рекомендуют штатам отменять санитарные ограничения как можно скорее, но так, чтобы не ставить под угрозу здоровье граждан.

«Мы хотим, чтобы они это делали, мы рекомендуем, чтобы они делали это как можно скорее, но безопасным образом. Мы хотим, чтобы все были в безопасности», - цитирует его агентство ТАСС.

При этом, по словам Трампа, многие штаты могут начать с возобновления занятий в школах: «Я думаю, это будет хорошо, потому что, как вы видели, в том, что касается воздействия, которое оказывает этот зловредный вирус, у молодежи, судя по всему, дела идут очень хорошо».

В настоящее время в США работают лишь магазины, реализующие товары первой необходимости, и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.

Администрация Белого дома ранее обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса, но, по словам Трампа, губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом штате разная.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 987 467 зараженных коронавирусом, больше всего заболевших в Нью-Йорке – 291 996. Умерли в стране 56 164 человека, выздоровели – 111 197.