Порядка 70% работников отрасли гражданской авиации Казахстана находятся в отпусках без содержания

Одной из наиболее пострадавших отраслей экономики как в мире, так и в Казахстане из-за распространения пандемии коронавируса является гражданская авиация. Сейчас порядка 70% работников находятся в отпусках без содержания, а потери авиационной отрасли страны к концу года составят в 300 млрд тенге, сообщает комитет гражданской авиации.

По данным ведомства, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории республики было приостановлено 100% или 540 регулярных пассажирских рейсов в неделю по 45 внутренним маршрутам и 99% или 440 рейсов в неделю (с 442 до 2 рейсов) по 97 международным маршрутам.

«Из 20 тыс. работников отрасли гражданской авиации в связи с режимом ЧП и снижения количества рейсов порядка 70% находятся в отпусках без содержания. В целом потери отрасли составят порядка 300 млрд тенге до конца года», - отметили в КГА.

Вместе с тем в комитете считают, что возобновление полетов между столицей и Алматы «является первым шагом на пути к восстановлению отрасли».

«Безусловно, авиарейсы будут выполняться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных главным санитарным врачом на транспорте МЗ РК. Авиакомпании Казахстана, понимая сложную ситуацию, установили стоимость билета в диапазоне от 7 до 30 тыс. тенге в зависимости от даты и времени приобретения. В дальнейшем, в случае улучшения ситуации будет рассматриваться вопрос увеличения количества внутренних рейсов и емкости воздушных судов», - добавили в ведомстве.