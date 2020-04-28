Повторный тест беременной заключенной показал отрицательный результат
В женской колонии в Алматинской области сняли карантин
ДОМ РЕБЕНКА В ЛА 155-4, ФОТО PRI

Повторный тест на коронавирус беременной заключенной из колонии ЛА-155/4 в Алматинской области показал отрицательный результат. Во вторник постановлением главного санитарного врача Илийского района режим карантина снят на территории учреждения, сообщает Polisia.kz.

Сообщается, что анализы осужденная сдавала несколько раз в связи с подготовкой к родовому процессу, а также в связи с тем, что в центральной районной больнице Илийского района, куда она вывозилась на обследование, в дальнейшем был объявлен карантин.

«Накануне женщина прошла повторное обследование на коронавирусную инфекцию, которое показало отрицательный результат. Тесты на COVID-19 взяты также у 67 контактировавших с ней осужденных и сотрудников учреждения, результаты у всех отрицательные», – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в женской колонии ЛА 155/4 в поселке Жаугашты Алматинской области у беременной заключенной обнаружили коронавирусную инфекцию. Управление здравоохранения области сообщало, что в отдельно стоящем доме ребенка на карантин помещены 18 мам и 18 детей. Позднее сайт Polisia.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД сообщал, что «постановлением главного санитарного врача Илийского района в учреждении введен режим карантина с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, личный состав переведен на казарменное положение без возможности выхода за пределы учреждения».

Осужденные и их доверенные лица в комментариях Vласти сообщали, что условия учреждения не подходят для соблюдения карантина.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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