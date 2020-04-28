Перевозчик не летает уже месяц
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Turkish Airlines не будет совершать авиаперелеты до 28 мая
Фото АР

Основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines не будет выполнять международные рейсы до 28 мая. Об этом во вторник сообщил в Twitter гендиректор компании Биляль Экши, передает ТАСС.

"Мы знаем, что это сложно, но нам всем нужно набраться терпения, чтобы одержать победу в этой борьбе. К сожалению, мы вынуждены отменить наши внутренние и международные рейсы до 28 мая", - написал Экши.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 марта выступил с обращением к жителям страны, в котором объявил новые меры для сдерживания распространения коронавируса в республике. В качестве одного из шагов он назвал приостановку международного авиасообщения.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. С тех пор число инфицированных в республике превысило 114 тыс. Умерли 2 992 человека, выздоровели - 38 809.

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