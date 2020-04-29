В США количество заразившихся коронавирусом превысило 1 млн человек

В США количество заразившихся коронавирусом достигло 1 012 399 человек, умерли из них 58 356, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В Испании число заболевших выросло до 232 128, умерли 23 822 человек; в Италии общее число случаев COVID-19 составляет 201 505, число летальных исходов – 27 359; во Франции всего заболели 169 053 человека, скончались 23 694.

Великобритания обошла по заболеваемости Германию – в королевстве всего 162 350 заразившихся, тогда как в Германии – 159 912. Умерли в Британии от последствий коронавируса 21 745 человек, в ФРГ – 6 314.

В Турции общее число заболевших достигло 114 653, умерли 2 992; в России заболели 93 558 человек, умерли 867; в Иране 92 584 случаев заражения и 5 877 летальных случаев.

Китай опустился на 10-е место в мире по заболеваемости: здесь общее число заболевших по прежнему не превышает 84 тыс. (83 938), умерли 4 637 заболевших.

Всего в мире заразились коронавирусом 3 114 659 человек, умерли – 217 132.

В Казахстане к этому моменту зарегистрировано 3 027 случаев COVID-19, из них 25 случаев – летальные.