Еще 16 случаев COVID-19 выявлено в Казахстане

Еще 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Казахстане, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев выросло до 3079.

10 новых случаев зарегистрировано в Мангистауской области, общее число случаев здесь увеличилось до 44. В Алматы выявлено еще 3 случая, в целом здесь зарегистрировано 927 случаев коронавируса. В Шымкенте общее число случаев достигло 184 – зарегистрировано еще 2 случая заболевания. В Алматинской области выявлен 1 новый случай, общее число заболевших в регионе составило 117.

Позднее Минздрав сообщил, что в Алматы зарегистрировано 2, а не 3 новых случая.

«В связи с технической ошибкой, произошло дублирование данных, в результате которого предыдущий случай был повторно включен в сводку. В этой связи, просим считать общее число подтвержденных диагнозов КВИ по городу Алматы - 926, а общее число по Казахстану – 3078», - пояснили в ведомстве.

В новость в 14:23 внесены изменения: добавлена информация министерства здравоохранения о корректировке данных статистики.