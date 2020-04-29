Казахстан зафиксировал самый низкий дневной прирост новых заболевших коронавирусом за 10 дней

Вечером в среду в Казахстане зарегистрировано еще 33 новых случая коронавируса: 11 в Алматы, 8 - в Западно-Казахстанской области, по 5 - в столице и Павлодарской области, 4 - в Атырауской области, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего за среду в Казахстане подтверждено 111 новых случаев COVID-19 - это самый низкий дневной прирост за последние десять дней.

Больше всего новых заболевших в Алматы - 18, столице - 16, Мангистауской области и Шымкенте - по 13 и Западно-Казахстанской области - 12.

В Мангистауской области в этот день прирост составил около 30%, показав самый большой рывок среди всех регионов. Всего в среду новые случаи зарегистрированы в 13 из 17 регионов Казахстана.

Главный санврач республики Айжан Есмагамбетова в среду прогнозировала, что к концу мая в республике будет зарегистрировано в общей сложности 5 300 заражений коронавируса. Это значительно выше ее предыдущего прогноза: на минувшей неделе она ожидала 4 000 случаев к концу мая.

С 4 мая Казахстан ослабит карантин: в стране заработает часть непродовольственных магазинов, парикмахерские, фотосалоны и цветочные магазины. Казахстанцам можно будет заниматься спортом на улице. Возобновится также авиасообщение столицы и Алматы с четырьмя городами страны.

К этому моменту в республике подтверждено 3 138 случаев коронавируса, 25 человек скончались от его последствий, 819 человек выздоровели, в том числе 45 человек были выписаны из больниц в среду.