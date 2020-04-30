США намерены сократить сроки разработки вакцины от COVID-19 и получить ее уже к концу года

Администрация президента США намерена создать проект, чтобы сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса и получить достаточное количество доз для большинства американцев уже к концу года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В рамках этого проекта планируется объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военных, чтобы попытаться сократить время разработки вакцины на целых восемь месяцев. Операция Warp Speed ​​будет использовать правительственные ресурсы для быстрого тестирования самых перспективных в мире экспериментальных вакцин на животных, а затем приступит к скоординированным клиническим испытаниям на людях, чтобы отсеять «кандидатов». В рамках этой деятельности министерство обороны предоставит свои ресурсы для исследований на животных для доклинической работы над вакцинами. Вместо нескольких клинических испытаний, проводимых каждым производителем лекарств, конкурирующих за пациентов и ресурсы, правительство организует одно большое испытание, чтобы протестировать сразу несколько вакцин и продвигать наиболее перспективные. Лучшие перспективные вакцины войдут в более широкие испытания. Цель проекта – обеспечить граждан 300 млн доз вакцины уже к январю.

Главные медицинские советники президента Дональда Трампа во главе с экспертом по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи неоднократно заявляли, что вакцина против коронавируса будет готова в лучшем случае в течение 12-18 месяцев. Но, по словам источников агентства, в прошлом месяце Трамп поручил секретарю здравоохранения и социальных служб Алексу Азару ускорить разработку вакцины, и представители администрации встречались в течение трех-четырех недель. Пресс-секретарь министерства здравоохранения и социальных служб Майкл Капуто заявил, что президент отказался принять график разработки стандартной вакцины, и поддержал революционный процесс. Проект обойдется США в миллиарды долларов и будет финансироваться за счет уже имеющихся у правительства средств.

Сейчас также обсуждается, кто из американцев может быть вакцинирован первым. Группа также обсуждает использование так называемого основного протокола для тестирования вакцин. Вместо нескольких клинических испытаний, проводимых каждым производителем лекарств, конкурирующих за пациентов и ресурсы, правительство организует одно большое испытание, чтобы протестировать сразу несколько вакцин и продвигать наиболее перспективные.

Вакцина является одним из ключевых инструментов снижения долгосрочного риска от вируса. Тестирование может помочь сдержать вспышку на ранних стадиях или после того, как она будет обуздана для управления. Терапия может помочь тем, кто заболел, уменьшая риск смерти и нагрузку на больницы.

Администрация Трампа не одинока в попытке ускорить вакцинацию. Один из самых многообещающих кандидатов на вакцины в мире был разработан командой Оксфордского университета в Лондоне. В прошлом месяце ученые из Национального института здравоохранения США привили шесть макак-резус оксфордской вакциной, а затем подвергли их воздействию коронавируса, сообщает New York Times. Все шестеро были здоровы более чем через четыре недели. В настоящее время исследователи проводят испытания своей вакцины на 1 тыс. пациентов и планируют перейти к этапу два и три клинических испытания в следующем месяце с участием еще около 5 тыс. человек. Оксфордская группа рассчитывает получить несколько миллионов доз своей вакцины, произведенной и одобренной регулирующими органами, уже в сентябре.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США заразились 1 038 451 человек, умерли 60 876. Широко распространенные меры социального дистанцирования помогли замедлить распространение заболевания, но ценой миллионов рабочих мест и убытков для экономики, которые, как опасаются эксперты, потребуются годы, чтобы восстановиться.