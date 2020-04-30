Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 3,2 тысячи

17 новых случаев выявлено в Актюбинской области, общее число заболевших в регионе достигло 82. В Кызылординской области число случаев увеличилось на 11 и составило 198. Регион снова оказался на третьем месте в стране по заболеваемости. 8 новых случаев зарегистрировано в Западно-Казахстанской области, общее число случаев увеличилось до 146. По 7 новых случаев выявлено в Алматы и Карагандинской области. В Алматы число заболевших выросло до 944, в Карагандинской области – до 149. В столице – 6 новых случаев и 627 заболевших в целом, в Костанаской области – 4 новых случая и 49 случаев всего. 3 новых случая зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области, таким образом, количество заболевших выросло до 20 человек. По одному новому случаю выявлено в Шымкенте, Мангистауской, Павлодарской и Акмолинской областях. В целом в Шымкенте с начала эпидемии зарегистрировано 190 случаев COVID-19, в Мангистауской области – 46, в Павлодарской – 128, в Акмолинской области – 99.

В ВКО все три новых случая выявлены в городе Семей. Заболевшие были обследованы как близко контактные по домашнему очагу с ранее инфицированной женщиной, у которой 28 апреля был выявлен коронавирус. Среди них 3-летний ребенок, 32-летняя женщина и 31-летний мужчина. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В Костанайской области COVID-19 выявлен у трех женщин 58, 45 и 30 лет, а также у 11-летней девочки. Все они – контактные с ранее заболевшими пациентами и с 14 апреля находятся в карантинном стационаре. При повторном обследовании ПЦР-исследование показало положительный результат на коронавирус.

Коронавирус выявлен у 26-летней жительницы города Экибастуз, контактировавшей с ранее зараженным КВИ. Она находится в декретном отпуске. Девушка госпитализирована в инфекционный стационар.