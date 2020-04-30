Неполный рабочий день для казахстанцев, ухаживающих за больными членами семьи, утвердил парламент

Граждане Казахстана, которые ухаживают за больными членами семьи, больше не будут увольняться с работы, так как работодатель обязан будет предоставить им неполный рабочий день. Такая норма заложена в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда», который в четверг в ходе пленарного заседания в двух чтениях принял сенат.

«В целях автоматизации процесса заключения и учета трудовых договоров вводится понятие «единая система учета трудовых договоров». Указанная мера позволит упростить процедуру подтверждения трудового стажа, квалификации работника, места работы; обеспечить сохранность данных и получения достоверной информации о работниках», - рассказал депутатам министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов, отметив, что в настоящее время ведомством осуществляется пилотный проект, в рамках которого 28 236 организаций внесли свыше 1 млн 290 тыс. сведений о заключенных трудовых договорах.

Кроме того, в действующем законодательстве отсутствует административная ответственность за допущение фактов дискриминации по необеспечению равных условий труда, что, по мнению министра, не в полной мере защищает права работников с этой стороны. Новым документом предлагается установить право работника на достойные условия труда, быта и включить в административное законодательство основания для привлечения к ответственности работодателей за допущение дискриминации по не обеспечению равных условий труда.

Еще одно новшество касается закрепления обязанности работодателя по сохранению за гражданами места работы, а также по предоставлению им отпуска без сохранения заработной платы на период прохождения срочной воинской службы. При этом закрепляется обязанность работника приступить к своим трудовым функциям в течение одного месяца со дня исключения из списков воинской части.

«Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по соглашению сторон.

Однако при необходимости длительного ухода за больным членом семьи, работники не могут получить отпуск без сохранения заработной платы, в результате увольняются с работы. В этой связи предлагается ввести режим неполного рабочего времени для работников, осуществляющих уход за больным членом семьи, в соответствии с медицинским заключением», - также сообщил Нурымбетов.

Что касается сферы регулирования безопасности и охраны труда, законом внедряется система управления охраной труда на предприятии. Она будет основываться на оценке профессиональных рисков на рабочих местах.

«Предусмотрена обязанность работодателя по внедрению системы управления охраной труда и осуществлению контроля за ее функционированием, а также уполномоченного органа по труду по разработке и утверждению типового положения о системе управления охраной труда в организации, межотраслевых типовых нормативов численности работников служб охраны труда организаций», - подчеркнул глава Минтруда и социальной защиты населения.

А для усиления внутреннего контроля за обеспечением безопасности и охраны труда планируется законодательно закрепить сроки создания производственного совета по безопасности и охране труда на предприятиях.