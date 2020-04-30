Великобритания прошла пик коронавируса – Джонсон

Британия прошла пик коронавируса, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон во время ежедневного брифинга - первого, который провел он сам после того, как излечился от Covid-19, передает Русская служба ВВС.

На следующей неделе Джонсон пообещал представить план по ослаблению карантинных мер. Его основные цели - перезапустить экономику, снова открыть школы и возобновить работу компаний.

Премьер поблагодарил сотрудников Национальной службы здравоохранения. Джонсон был госпитализирован в начале марта с симптомами коронавируса и провел три ночи в отделении реанимации.

Ранее в четверг Джонсон провел первое заседание правительства после госпитализации.

В Великобритании к этому моменту официально подтверждено более 165 тыс. случаев коронавируса, около 26 тыс. человек скончались.