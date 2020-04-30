Великобритания прошла пик коронавируса – Джонсон

В стране начнут ослаблять карантин
Британия прошла пик коронавируса, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон во время ежедневного брифинга - первого, который провел он сам после того, как излечился от Covid-19, передает Русская служба ВВС.
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