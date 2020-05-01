Казахстан ограничит добычу нефти на крупных и средних месторождениях

В рамках соглашения ОПЕК+, предусматривающего коллективное сокращение добычи нефти на 9,7 млн бареллей в сутки на два месяца, Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки. Как сообщает пресс-служба министерства энергетики, добыча будет ограничена на крупных и средних месторождениях.

«Из-за наличия значительного профицита запасов нефти на фоне снижения спроса на нефть в мире и в Казахстане возникает риск полного затоваривания нефтехранилищ во втором квартале т.г. и аварийных остановок казахстанских месторождений. В связи с этим министерством разработан проект постановления правительства «О введении временных ограничений на пользование участками недр для проведения операций по разведке и добыче и операций по добыче углеводородов» с перечнем отдельных участков недр, по которым необходимо ограничить добычу нефти на май-июнь т.г.», - говорится в сообщении.

Ограничение добычи коснется месторождений, относящихся к категории средних, крупных и гигантских. Малые и мелкие месторождения не входят в этот перечень, так как по ним ожидается естественное снижение добычи ввиду экономических факторов.

«Данное постановление предусматривает недискриминационный подход ко всем добывающим компаниям, с учетом обеспечения потребности внутреннего рынка РК в необходимых объемах нефтепродуктов, а также справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти как для крупных проектов, так и для старых месторождений, находящихся на этапе естественного снижения добычи», - отметили в ведомстве.