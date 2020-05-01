В Шымкенте и Кызылординской области число случаев COVID-19 превысило 200

В Казахстане зарегистрировано еще 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

Больше всего случаев – 13 – зарегистрировано в Павлодарской области. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе выросло до 142 человек, выздоровели только 5.

10 новых случаев выявлено в Алматы, общее число случаев достигло 1140. За полдня субботы в городе зарегистрировано 89 новых случаев.

Еще 8 случаев подтверждено в Шымкенте. Всего в городе зарегистрирован 201 случай заражения.

Также отметку 200 случаев заражения преодолела Кызылординская область – 3 новых случая и 204 в целом.

6 новых случаев выявлено в Мангистауской области, 4 – в Жамбылской, 2 – в Карагандинской области и 1 – в Атырауской.

В Карагандинской области всего зарегистрирован 151 случай, в Атырауской области – 140, в Жамбылской области – 136, в Мангистауской области – 55.