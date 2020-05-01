В Алматы на складе с газовыми баллонами произошел пожар

Как сообщили в ДЧС с места событий, в 14:32 поступило сообщение о возгорании автомобиля на территории ТОО "LT Gas". Первые пожарные расчеты прибыли в 14:44, которые обнаружили, что горит газовоз, огонь перешел на газозаправочную станцию и склад с газовыми баллонами с сжиженным газом объемом 50 и 25 литров, которые неоднократно взрывались. Создалась угроза взрыва находящейся рядом 100-кубовой емкости с сжиженным газом и распространением пожара в радиусе до 500 м, а также угроза частному сектору. Принятыми мерами угроза взрыва была снята благодаря охлаждению соседних емкостей и целых баллонов, оставшихся на складе. Это позволило предотвратить распространение огня на соседние строения и не допустить жертв и пострадавших.

На данный момент пожар локализован, производится охлаждение конструкций и оставшихся целых баллонов, чтобы предотвратить повторное возгорание и взрывы. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м. В ликвидации пожара задействованы 15 единиц техники и 58 человек личного состава ДЧС, сотрудниками полиции территория оцеплена.