Подавляющее большинство новых заболевших в Алматы выявлены в результате тестирования

Управление общественного здравоохранения Алматы сообщило, что большинство из 203 новых случаев коронавируса, зарегистрированных в городе в последние два дня, выявлены в результате тестирования. При этом ведомство не указывает, относятся ли тестируемые к группам риска – врачам, полиции, военным и другим.

«Новых случаев за вчерашний день 114, за сегодняшний 89. Из них 16 контактированных, находящиеся на карантине в провизорном стационаре, 4 - прилетевшие рейсом Москва-Актобе-Алматы, по прилёту которые тоже находились на карантине в стационаре и остальные вновь выявленные в результате тестирования», - говорится в сообщении управления, распространенном пресс-службой акимата после многочисленных запросов данных о новых заболевших.

Управление и акимат не дали никаких дополнительных пояснений по тестируемым группам. При этом известно, что тесты проводятся как среди групп риска, так и среди горожан, которые ранее записались на тестирование в клиники или планируют в ближайшие дни авиаперелет.

Выступавший накануне с брифингом главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин также проигнорировал вопрос о новых заболевших.

По информации управления, в инфекционных стационарах на лечении находится 1015 человек, из них 39 детей. Состояние у двоих крайне тяжелое, у 27 тяжелое, у 208 средней степени тяжести и у остальных​ удовлетворительное. Ведомство не сообщает, какое количество пациентов подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего в Алматы к этому моменту официально подтверждено 1 140 случаев коронавируса. От его последствий скончалось 8 человек, еще один человек с подтвержденным COVID-19 умер от других заболеваний. 117 человек выписано из больниц после выздоровления, в том числе 15 – в последние сутки.

Органы здравоохранения Алматы несколько раз делали заявления о стабилизации эпедимиологической ситуации в городе - прирост новых случаев коронавируса в городе, указывали они, существенно замедлился - до 2-4%. Накануне прирост превысил 12%, в пятницу он уже превышает 8%.