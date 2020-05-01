В Казахстане за день зарегистрировано 195 новых случаев коронавируса

В Казахстане вечером в пятницу подтверждено еще 23 случая коронавируса: 7 - в Алматы, по 4 случая - в Актюбинской и Жабылской областях, 3 - в Кызылординской области, 2 - в Мангистауской области, по 1 случаю - в столице, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях, сообщил республиканский оперативный штаб.

Таким образом, за пятницу в Казахстане подтверждено 195 новых случая коронавируса - меньше, чем в четверг, когда был зафиксирован рекордный количественный прирост - 264 случая. В процентном отношении в четверг прирост составил около 6%, также снизившись по сравнению с предыдущим днем.

Больше всего новых заболевших в пятницу выявлено в Алматы - 99 человек (прирост превысил 9%), Павлодарской области - 16 заболевших, Шымкенте - 12, Жамбылской области - 10.

Управление общественного здравоохранения и главный санитарный врач Алматы в пятницу никак не объяснили ускорение прироста заболевших в городе, сообщив лишь, что больниство новых случаев в городе "выявлены в результате тестирования". Никаких подробностей о том, кем являются тестируемые, управление здравоохранения в своем сообщении не привело.

В целом с начала эпидемии в Казахстане зарегистрировано 3 597 случаев коронавируса, 25 человек скончалось от его последствий, 922 выздоровели, в том числе 56 человек были выписаны из больниц в пятницу.