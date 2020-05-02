В Мактааральском районе Туркестанской области объявлен режим ЧС из-за прорыва дамбы в Узбекистане

«На границе Мактааральского района «Центральный голодностепный Коллектор (ЦГК)» (пропускная способность 120 м3/сек) из-за притока 180 м3/сек произошел разлив из коллектора, тем самым создало угрозу подтопления сельского округа Жана Жол, населенного пункта Женис и сельского округа Енбекши н/п Жана Турмыс», - говорится в сообщении РСК в Facebook.

В этой связи акиматом района создан оперативный штаб в поселке Жантаксай и сегодня ночью было принято решение об объявлении ЧС техногенного характера, соответственно – об эвакуации жителей населенного пункта Жанис сельского округа Жана Жол и населенного пункта Жана Турмыс сельского округа Енбекши. В населенном пункте Женис 288 домов, население составляет 1922 человека, в населенном пункте Жана Турмыс – 47 домов, где проживает 321 человек. В селе Мырзакент подготовлены эвакуационные пункты в четырех школах на 2200 человек. Для эвакуации населения привлечены 6 автобусов, 4 КамАЗа, 6 единиц ДЧС Туркестанской области, а также 7 единиц техники отдела полиции района.

Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища произошел рано утром 1 мая после сильного дождя и штормового ветра. Прорвавшийся поток воды был в канал Абай Акалтынского района и выведен в озеро Арнасай в Джизакской области. Населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен большой ущерб, затоплены жилые дома и другие объекты. Как сообщает издание «Газета.uz», в результате прорыва дамбы около 70 тыс. человек, проживающих в окрестностях, были эвакуированы на безопасные территории в специально подготовленные учреждения в Сырдарьинской и Джизакской областях, госпитализированы 56 человек. Всего медики осмотрели 17,3 тыс. человек.

Между тем проливные дожди вызвали наводнение и селевые потоки в Джизакской области. В результате в поселке Ширин Зааминского района погибли двое детей 14 и 9 лет – их унесло селевым потоком. Тело 9-летнего мальчика было найдено на берегу реки, а девочка без сознания была доставлена в районное медицинское учреждение, но несмотря на оказанную помощь, скончалась.

Строительство водохранилища в Сырдарьиской области Узбекистана велось 7 лет и было завершено в 2017 году. Оно вмещает 922 млн кубометров воды. Высота составляет 28,8 метра.