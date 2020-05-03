В пяти регионах Казахстана зарегистрированы новые случаи коронавируса

В Казахстане зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти все они – в регионах, сообщает оперативный штаб госкомиссии по обеспечению режима ЧП.

6 новых случаев зарегистрировано в Актюбинской области, по 4 – в Алматинской и Кызылординской областях, по одному – в Мангистауской и Атырауской областях.

Также 4 новых случая коронавируса подтверждено в столице.

В Кызылординской области заразились трое жителей Кызылорды, в том числе 4-летний ребенок. Также инфекция выявлена у 43-летнего жителя Жанакорганского района.

«У одного пациента анализы были взяты в связи с приездом из города Нур-Султан, у остальных — в связи с контактом с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией», - сообщили в оперштабе.

В Мангистауской области коронавирусной инфекцией заразился 74-летний житель села Бостан Каракиянского района. Ранее он был госпитализирован в карантинный стационар в связи с контактом с заболевшим.

В столице общее число случаев достигло 686, в Кызылординской области – 214, в Атырауской области – 175, в Актюбинской области – 153, в Алматинской области – 149, в Мангистауской области – 63.

Всего в стране зарегистрировано к этому моменту 3877 случаев коронавирусной инфекции.