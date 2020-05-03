В Туркестанской области из-за подтопления эвакуировано уже более 22 тыс. человек

Число подтопленных населенных пунктов в Туркестанской области и эвакуированных жителей значительно выросло, следует из сообщения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"В результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане произошло сильное подтопление 10 посёлков в Туркестанской области. Эвакуированы более 22 тысяч жителей", - написал Токаев в Twitter.

В воскресенье днем сообщалось о подтоплении четырех населенных пунктов и эвакуации 7 тысяч жителей региона.

Населению "оказывается помощь", отметил Токаев. "Ведутся переговоры с узбекской стороной", добавил он.

Накануне президент Казахстана поговорил по телефону со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. В Узбекистане в результате подтоплений, вызванных прорывом дамбы, эвакуировано не менее 60 тысяч человек, около сотни находится в больницах. Мирзиёев накануне посетил пострадавший район.

В Узбекистан на переговоры отправился в воскресенье аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, сообщил в Facebook его заместитель Сакен Калкаманов. Он же обещал "не оставить без внимания" жителей пострадавшего Мактааральского района.