В столице снизили стоимость ПЦР-тестов на коронавирус для авиаперелетов

Жители столицы могут сдать тест за 10 тыс. тенге
В столице расширили сеть, где можно сдать тест на коронавирус для авиаперелета, причем стоимость такого теста составляет 10 тыс. тенге, что практически в два раза ниже стоимости в частных клиниках, сообщается на сайте городского акимата.
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