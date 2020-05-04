В столице снизили стоимость ПЦР-тестов на коронавирус для авиаперелетов

В столице расширили сеть, где можно сдать тест на коронавирус для авиаперелета, причем стоимость такого теста составляет 10 тыс. тенге, что практически в два раза ниже стоимости в частных клиниках, сообщается на сайте городского акимата.

Сдать тест на коронавирус для перелета по цене 10 тыс. тенге можно в головном офисе Национального научного медицинского центра и в Детской кардиохирургии ННМЦ.

Кроме того, в филиале РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» тест можно пройти за 11,5 тыс. тенге.

Тесты проводятся только по предварительной записи, напомнили в акимате.