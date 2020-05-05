В США названы лауреаты Пулитцеровской премии

В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии. Три награды получила газета The New York Times за серию статей о предполагаемом вмешательстве России в дела других стран.

Газета Anchorage Daily News в сотрудничестве с интернет-изданием ProPublica, занимающимся расследованиями, получили золотую медаль в главной номинации «За служение обществу» в области журналистики за совместное расследование о сексуальном насилии на Аляске. Агентство Reuters стало победителем в номинации «Новостная фотография» за освещение протестов в Гонконге в 2019 году. А премия за лучшие материалы на внутриполитическую тематику достались корреспондентам издания ProPublica за серию статей о проблемах на 7-м флоте ВМС США и журналистам газеты Seattle Times за материалы об ошибках, допущенных при проектировании самолетов Boeing 737 MAX.

Лучшим журналистским расследованием признана серия публикаций The New York Times о хищнических условиях кредитов нью-йоркским таксистам. Кроме этого, Пулитцеровская премия была присуждена изданию за «набор захватывающих историй, написанных с большим риском и разоблачающих хищничество режима Владимира Путина». Награду газета получила за статьи о покушении на украинского чиновника в Ровно, заказанном из Москвы, об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии, о российских интересах в конфликтах в Ливии и Центральноафриканской Республике и о бомбардировках больниц и других гражданских объектов российской авиацией в Сирии. А журналист издания Николь Ханна-Джонс удостоилась приза в номинации «Публицистика» за проект «1619» об 400-летии института рабства в Северной Америке.

Из-за пандемии коронавируса победителей объявили не в Школе журналистики Колумбийского университета, как это происходило обычно, а в режиме онлайн. «

Пулитцеровская премия – одна из самых престижных в США наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикации в газетах, журналах и на сайтах в различных жанрах. Крайний срок для номинаций – 25 января каждого года, поэтому пандемия короновируса в публикациях журналистов отразиться не успела.

Параллельно существует вторая коллегия, присуждающая награды в сферах, не связанных журналистикой, - в таких категориях, как «Художественная литература», «История США», «Биографии, автобиографии и мемуары», «Поэзия», «Музыка» и «Драматургия».