Жертвами коронавируса в мире стали более 250 тыс. человек

В мире от коронавируса скончались 251 510 человек, а общее число заболевших достигло 3 580 247. Вылечились от инфекции 1 162 563 человека, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В США число инфицированных приближается к 1,2 млн – уже заболели 1 180 288 человек, из них умерли 68 922. Институт оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон прогнозирует, что смертей будет более 134 тыс. Данный показатель почти вдвое превышает предыдущий прогноз экспертов, и связано это с повышенной мобильностью жителей страны на фоне того ослабления карантинных мер в некоторых штатах. Выздоровели в США 187 180 человек.

В Испании общее число заболевших достигло 218 011, скончались 25 428 человек, выздоровели 121 343 человека. В Италии 211 938 случаев коронавируса, 29 079 летальных случаев и 82 879 выздоровевших. В Великобритании общее число инфицированных выросло до 191 832, скончались 28 809 человек, выздоровели – всего 910. Во Франции 169 583 заболевших, умерли 25 204, выздоровели 51 476. В Германии число случаев заражения выросло до 166 152, число умерших достигло 6 993, выздоровели 132 700 человек.

В России, которая сейчас занимает седьмое место в мире по заболеваемости, зарегистрировано 145 268 случаев заражения и 1 356 летальных случаев, выздоровели 18 095 человек.

В Турции общее число заболевших достигло 127 659, умерли 3 461, выздоровели 68 166.

В Бразилии число инфицированных достигло 108 266. Эпицентром заражения в стране является штат Сан-Паулу и его одноименная столица. В регионе насчитывается свыше 32 тыс. заболевших и более 2,6 тыс. умерших. В Рио-де-Жанейро выявлено более 11,7 тыс. заразившихся и свыше тысячи смертей. Всего с начала эпидемии в Бразилии умерли от коронавируса 7 343 человека, выздоровели 45 815.

В Казахстане число случаев достигло 4 049, из них уже выздоровели и выписаны из больниц 1 173 человека, 29 умерли, причем за последние два дня скончались 3 человека.